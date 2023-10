Chiara Nasti mostra i muscoli | la sua risposta epica all' hater che l' ha criticata

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oggi Notizie Immagina di essere una giovane mamma, con un seguito di milioni di persone che ti osservano ogni giorno. Ora immagina di essere attaccata da uno di loro per il modo in cui stai crescendo il tuo bambino. Questa è la realtà che ha dovuto affrontare di recente la nota influencera causa delle dure critiche ricevute su come sta crescendo suo figlio Thiago., una mamma sotto attacco, influencer e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, non è nuova a polemiche e critiche. Questa volta, però, la questione è legata a suo figlio Thiago.condivide spesso momenti della sua vita quotidiana, compresi quelli con il suo bambino, attraverso le Instagram stories. Questa apertura, però, non è stata ben vista da tutti: ...

Chiara Nasti , influencer napoletana, nell’ultimo periodo non fa altro che informare i suoi fan su come si struttura la sua nuova vita da mamma. La ...

Chiara Nasti viene duramente criticata sui social per il modo in cui cresce suo figlio Thiago: lei non ci sta e sbotta L'articolo Chiara Nasti ...

Chiara Nasti mamma di nuovo al centro delle critiche. Il motivo? L'influencer è stata criticata da un hater per come cresce il piccolo Thiago . La ...

, la moglie di Mattia Zaccagni, ancora una volta al centro di una polemica. L'influencer napoletana è continuamente presa di mira per il modo in cui si prende cura del piccolo Thiago , ...7: Il ragazzo è giovane ma non ha problemi a caricarsi il peso offensivo della squadra. ... Chichizola 5; Del Prato 6, Circati 6, Balogh 5,5, Ansaldi 6,5 (58' Di6); Estevez 6,5, Hernani 6,...

"Zaccagni, tuo figlio sta crescendo così": e Chiara Nasti va su tutte le furie Corriere dello Sport

Chiara Nasti, hater all'attacco: «Povero Thiago, sta crescendo con una bambina per mamma» ilmattino.it

Spesso al centro delle polemiche, l'influencer Chiara Nasti torna a fare parlare di sé, questa volta per via di una critica ricevuta da parte da un hater. La motivazione La crescita di suo figlio ...Chiara Nasti ancora al centro di una nuova polemica, che lei stessa spazza via in prima persona. Da quando l'influencer partenopea ha dato alla luce il suo primo figlio Thiago, ...