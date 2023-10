Chi fa la guerra ai telefonini nelle scuole

Leggi su panorama

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il Parlamento olandese, prima dell’estate, ha messo nero su bianco che gli smartphone sono progettati per catturare e mantenere l’attenzione e quindi creano dipendenza e sono impossibili da ignorare e, alla luce di questo, ha concluso che seguire l’istruzione con uno smartphonevicinanze è di fatto impossibile, per cui ha legiferato che dal 2024 isaranno esclusi dalle, il tutto con l’approvazione e il sostegno dell’opinione pubblica. In questi giorni si sta muovendo la Gran Bretagna che, citando anche il necessario contrasto al bullismo e ai comportamenti distruttivi, va verso il divieto assoluto di utilizzo deidurante l’orario scolastico. Anche negli intervalli. E in Italia a che punto siamo? La normativa è chiara e non certo nuova: a oggi non si possono utilizzare gli smartphone a ...