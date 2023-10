Che Tempo Che Fa | Fabio Fazio e Luciana Littizzetto pronti al debutto su Nove | “Ci auguriamo che…” Poi la frecciatina alla Rai

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il prossimo 15 ottobre debutterà sula ventunesima edizione di CheChe Fa, il varietà condotto da, affiancato dae Filippa Lagerback. Dopo il passaggio dia Warner Bros. Discovery, il programma sarà trasmesso sulasciando così la Rai dopo vent’anni. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni,hanno parlato del cambio di rete. In particolare, l’attrice e conduttrice torinese ha ammesso di provare già nostalgia dei lavoratori impegnanti nell’azienda del servizio pubblico: Mi mancheranno le maestranze della Rai, il nostro “pollaio” prima della diretta, le chiacchiere e i sorrisi dietro i “come stai?”, “come va?”. Ma casa nuova, ...

I querelanti hanno stimatoalBinance possedesse circa il 5% dell'offerta complessiva di FTT. Zhao aveva anche dichiarato su XBinance pianificava di salvare FTX acquisendo l'azienda , ...Nei prossimi mesi si prevedel'economia restera' debole, ma 'con il, lo slancio economico dovrebbe aumentare, in quanto i redditi reali dovrebbero crescere, sostenuti dal calo dell'...

Roberto Saviano fuori dalla Rai arriva su Nove. Sarà nel cast fisso di “Che Tempo che Fa” Il Fatto Quotidiano

Che Tempo che Fa sul NOVE, ospiti e tavolo: da Saviano e Burioni a Ornella Vanoni Fanpage.it

Un dato significativo, considerando che le malattie cardiache, come l'ASCVD, sono tra le principali cause di decesso a livello globale. "Brevi scatti di scale ad alta intensità sono un modo efficiente ...Che potrebbe essere mio figlio. Ed è perfino più perplesso di me. “Caro Serra, ho 43 anni e la leggo da quando ne avevo 19. Non mi sento giovane ma allo stesso tempo non sono vecchio, credo di ...