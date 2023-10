Che cos' è l' ageismo e perché interessa tutti noi più di quello che pensiamo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Conoscere l', cos'è e che effetti ha, può aiutarenoi a compiere scelte più aderenti alla realtà che ci circonda. Può essere sorprendente per alcuni, ma l’età è uno dei fattori su cui si basano moltissime forme di discriminazione. Eppure non dovremmo sorprenderci per certi versidi fatto una qualche forma di conflitto generazionale si è sempre riproposto nei secoli. Fa sorridere e riflettere che ci siano scrittori, come Michele Serra nel suo Gli sdraiati, che hanno immaginato addirittura che questo conflitto potesse diventare un vero e proprio scontro armato fra nonni e bisnonni da un lato e nipoti dall’altro in un futuro forse non troppo irrealistico. Spostandosi all’estero, ormai suona familiare anoi Non è un paese per vecchi, titolo del romanzo di Cormac McCarthy prima e poi del film dei ...