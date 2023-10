Charles Leclerc | l’ammissione è spiazzante | tifosi Ferrari a bocca aperta

(Di martedì 3 ottobre 2023), con le sue dichiarazioni, continua a lasciare tutti senza parole. L’ultima ammissione è. Il Mondiale 2023 per laè stato alquanto difficile. In inverno, tutti avevano esaltato le qualità della SF-23. Iniziato il campionato, tutti hanno dovuto fare i conti con la cruda realtà: Red Bull, come Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Cambiano le gerarchie, per il futuro Ferrari prepara la mossa straordinaria È stato un anno davvero strano per la Formula 1, un anno in cui è stato ...

Non è una stagione da sogno questa per la Ferrari, la vittoria di Carlos Sainz a Singapore non basta per tenere alto il valore della Rossa. ...

... un giovanissimo tifernate con la passione per i motori fin dalla nascita, trasmessa da nonno Bruno e babbo Matteo, ed il sogno di diventare un campione comedella Ferrari, di cui è ...Si è anche parlato di un ipotetico passaggio del sette volte campione del mondo in Ferrari al posto di uno tra Carlos Sainz e. Sull'argomento in questi giorni è tornato lo stesso ...

[VIDEO] Chi è la bambina nel video di Charles Leclerc che sta facendo il giro del web MOW

F1 | Leclerc non promette amore eterno: in caso di ulteriore fallimento del progetto, sarà addio F1inGenerale

Non Charles Leclerc, ma Carlos Sainz è riuscito a vincere un Gran Premio per conto della Ferrari nel 2023. Lo spagnolo - che era considerato regolarmente un secondo pilota dagli italiani - è stato in ...Il team è consapevole di poter puntare su due grandi piloti, ma secondo lo spagnolo non c'è alcun problema di rivalità tra lui e Charles Leclerc, che hanno come obiettivo principale quello di portare ...