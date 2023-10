Champions | Terizc | ' il Borussia vuole vincere con i suoi tifosi'

(Di martedì 3 ottobre 2023) "Nessuna partita sarà facile a questo livello. Immaginavamo che la partita di Parigi fosse diversa . Domani giocheremo la nostra prima partita in casa. Con i nostri ragazzi e con il tifo allo stadio, ...

Con i nostri ragazzi e con il tifo allo stadio, vogliamo ottenere la nostra prima vittoria domani": così il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic carica l'ambiente in vista del secondo match di ...Borussia Dortmund-Milan, conferenza Terzic Edin Terzic ha analizzato il Milan, prossimo avversario in Champions: "Non sarà facile ma nessuna partita la è. Dai sorteggi avevamo capito fosse un cammino ...