Champions League | ottima notizia per il Napoli | cos’è successo tra Union Berlino e Braga

(Di martedì 3 ottobre 2023) Terminato l’altro match del gruppo C tra le avversarie delin, la partita giocata in Germania trae Sporting. Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per l’attesissimo match trae Real Madrid di, valevole per la seconda giornata della competizione. Nell’anticipo del pomeriggio europeo, invece, si è giocato il match tra le altre due compagini che fano parte del girone degli azzurri,e Sporting. La partita, giocata allo Olympiastadion di, ha regalato tantissime emozioni. Vince ilall’ultimo secondo Lo scontro tra le ultime due squadre del gruppo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Salisburgo, il Benfica proverà ad evitare di perdere ciascuna ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Carlo Ancelotti ha scelto di tenere in panchina Luka Modric per questo incontro. L’allenatore ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Sono state 13 le reti segnate nelle due precedenti match casalinghi dell’Inter contro il Benfica in ...

BERLINO - Si alza il sipario sulla seconda giornata della fase a giorni dellacon la vittoria in rimonta al 94' del Braga sul campo dell'Union Berlino. Per i tedeschi in campo dal primo minuto Leonardo Bonucci che, dopo l'ottima prestazione al Bernabeu contro ...Ritorna la. Il martedì della seconda giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 21 in campo due italiane: al Maradona il Napoli affronta il ...

LIVE - Champions League, tutto su Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid Fantacalcio ®

Champions League, dove vedere in tv Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid Corriere della Sera

Mentre l'Inter affronta il Benfica. In questa serata di Champions League scenderanno in campo anche Bayern Monaco, Manchester United e Arsenal. Mentre mercoledì toccherà a Milan (in casa del Borussia ...Obiettivo vittoria: al Wanda Metropolitano l'Atletico Madrid di Simeone cercherà il primo successo stagionale in Champions League contro il Feyenoord. Nella prima sfida europea i Colchoneros hanno ...