Champions League | il Napoli recupera la sua versione migliore per ricevere il Real Madrid

Leggi su justcalcio

(Di martedì 3 ottobre 2023) 2023-10-03 07:01:04 Giorni caldissimi per il calcio italiano! EIoè tornato. Quello che ha vinto lo ‘Scudetto’ 2022/23 travolgendo l’Italia. Dopo la crisi di risultati e la vicenda TikTok con Osimhen, due vittorie consecutive per affrontare al meglio il duello contro il: 4-1 all’Udinese e 0-4 al Lecce. Il problema con Osimhen, inoltre, sembra accantonato. “Non preoccupatevi troppo per me, ho le spalle larghe”, era il messaggio inviato da Rudi Garcia la settimana scorsa. L’ex allenatore dell’Al Nassr, del Lione o della Roma ha ricevuto molte critiche dopo la brutta striscia che lo ha portato lontano dalla leadership. Una sconfitta e due pareggi che hanno aperto tutti gli scenari, aggravati dal ‘caso Osimhen’. Ma è uscito da quella crisi… e l’allenatore ora sembra più forte che mai. Tutto, ...