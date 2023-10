Champions | Garcia | Napoli meritava pareggio | abbiamo giocato bene

Ancelotti ritrova la formazione partenopea dopo averla allenata e per Garcia una gara importante per l’ambizione Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Definite le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, O LIVE ra, ...

Opta – Garcia non ha mai vinto finora due partite consecutive in Champions: vittoria col Real per rompere il Tabù. Rudi Garcia, tecnico del ...