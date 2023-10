Champions | clamorosa rimonta del Braga a Berlino | Onana condanna lo United | Bayern ok | Arsenal ko

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non solo Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid, la serata diLeague si apre alle 18.45 con le altre sfide inerenti ai Gironi C e D dove...

Rischio squalifica per le squadra spagnole . La Spagna è nei guai per il bacio di Rubiales dopo la vittoria della Nazionale al Mondiale femminile La ...

Con il calciomercato in dirittura d'arrivo, Leonardo Bonucci si è accordato con l'Union Berlino. Un'ottima notizia per tutti, con la Juventus che si ...

D'altro canto l' Inter deve conquistare i tre punti all'esordio indavanti al proprio ... Con un'altra chanceper Lautaro, neutralizzata da un superlativo Trubin . Clicca qui per ...Finisce con lavittoria dei portoghesi l'altra sfida del girone C di, in attesa di Napoli - Real Madrid Napoli's Nigerian forward #09 Victor Osimhen (UP) heads the ball next to Sporting Braga's ...

Champions, clamorosa rimonta del Braga a Berlino. Real Sociedad corsara a Salisburgo TUTTO mercato WEB

Le altre di Champions League: clamorosa rimonta del Braga, vince ... Diretta

Padroni di casa in vantaggio! E’ 1-0 a San Siro. 60' – Sempre lui, il Toro. Stavolta pesca un clamoroso palo dopo la bella azione portata avanti da Barella e Thuram. 59' – Ancora Lautaro pericoloso ...Champions League 2023, i risultati di oggi e la classifica ... (Sport Fanpage) La notizia riportata su altri giornali Clamorosa vittoria in rimonta del Braga a Berlino: la doppietta di Becker non ...