Champions 2023 24 - Diretta Sky e NOW 2a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi su digital-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ritorna la UEFALeague/2024. Tra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, la secondadella massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno, anche in contemporanea grazie aGol.Martedì alle 21 in campo due italiane: al Maradona il Napoli affronterà il Real Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) mentre, alla stessa ora,...