Cha-cha-cha | cosa spunta sui giornali di De Bendetti | l' ultima vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) C'è dunque questo Robert, assai cattivo ed indimenticabile Fico dal passato fasciocomunista che ha inopinatamente vinto le elezioni in Slovacchia, da non confondersi col già dimenticato Roberto, il Fico nostrano, lui sì così a la page da pagare la colf in nero. C'è la spiegazione – ma non sappiamo quale – del perché sia giusto che un giudice anziché servire la Nazione applicando la legge, decide di Servire il Popolo. C'è il sindacato in guerra preventiva col governo che da cinghia di trasmissione tra partito e masse è stato promosso a mosca cocchiera di Stellantis. C'è la migrazione che può essere definita “transumanza” solo ed esclusivamente dalla sinistra che dà ragione alla Germania pure se chiude le frontiere e paga le Ong per portare i clandestini a Lampedusa. C'è l'elogio della vita a debito nella futura città in 15 minuti con l'auto elettrica, la farina di grilli, la ...