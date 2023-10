Cerimonia intitolazione Piazza a Pasquale Apicella domani a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023)alle 11 adiComune diall’Assistente della Polizia di Stato, Medaglia d’oro al Valor Civile.alle 11, in via Giuseppe Di Vittorio all’angolo con via Giovanni Falcone a, si svolgerà ladidellache la città diha voluto dedicare alla memoria di“Lino”, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato Secondigliano, caduto in servizio il 27 aprile 2020 e insignito della medaglia d’oro al Valor Civile. L’evento, cui parteciperanno autorità civili ...