Centinaia di assunzioni nel colosso del food italiano | come candidarsi

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Golosi frollini al latte e cacao, in tante espressioni diverse, tutte da scoprire, con piccoli decori cremosi al gusto di Kinder”. È questa la descrizione che appare sul sito della Ferrero per invogliare utenti e naviganti a provare i nuovi biscotti della casa dolciaria più famosa al mondo. E pare aver funzionato visto che a Milano, in piazza Gae Aulenti, pochi giorni fa si è creata la fila per assaggiare i nuovi Kinderini messi in commercio dalla multinazionale italiana con sede principale ad Alba, celebre località del Monferrato piemontese, in provincia di Cuneo. Ebbene, dopo il lancio di quattro anni fa dei Nutella Biscuits, la Ferrero rafforza il proprio investimento nel mercato dei biscotti, con l’obiettivo di superare a breve la quota monstre di 300 milioni di dolcetti consumati in Italia. Una media di cinque a testa. E lo fa non solo investendo una cifra economica da capogiro, ...