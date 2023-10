Censurate le proteste (del 2022) a Bruxelles

Leggi su butac

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nelle scorse ore su X (ma ci risulta anche su TikTok) ha cominciato a circolare l’ennesimo video di disinformazione. Questo: Il video, brevissimo, mostra una folla manifestante, e il testo in sovraimpressione riporta: In 50.000 acontro le derive liberticide dell’UE Ma i media italiani non dicono nulla… Il video è attualmente in circolazione. Peccato che la protesta a cui si fa riferimento, realmente avvenuta, risalga a gennaio, il 22 gennaio per essere precisi. Una semplice ricerca rivela che alcuni media italiani riportavano la protesta senza alcuna censura. Il Fatto Quotidiano, 23 gennaio, in 50mila alla manifestazione no vax contro le restrizioni anti Covid: scontri e assalto alle sedi Ue. 70 arresti e 15 in ospedale Euronews, 23 gennaio ...