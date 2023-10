Celtic-Lazio Secondo i bookmakers partita equilibrata

(Di martedì 3 ottobre 2023) A Glasgow lacerca una vittoria per dare una svolta ad un inizio stagione finora deludente. Sarri e i suoi proveranno a sfruttare la striscia negativa del: sconfitto nella prima uscita europea con il Feyenoord, mai vittorioso nella scorsa stagione europea e senza vittorie in Champions dal 2017 (3-0 ad Anderlecht). Come riporta Agipronews,gli esperti di 888sport e Planetwin365, però, non sarà unafacile per la: la vittoria dei biancocelesti si gioca tra 2,37 e 2,40 contro il segno 1 che oscilla tra 2,80 e 2,88. Il pareggio sale a 3,50 volte la posta. Gli unici due precedenti tra le squadre risalgono al 2019: gare di andata e ritorno nei gironi di Europa League. Entrambe le partite si chiusero con la vittoria degli scozzesi per 2-1; anche per la ...

Designati dall'Uefa gli arbitri per le due italiane in campo mercoledì ROMA - L'Uefa ha designato il polacco Szymon Marciniak per arbitrare ...

Destinazione “Paradise”, come viene chiamato dai tifosi biancoverdi il Celtic Park, per una Lazio che proverà in Champions League a risollevare le ...

In occasione della sfida di Champions League tra, il gruppo portante del tifo scozzese ha pubblicato un comunicato con il quale sprona tutti i sostenitori a dare il massimo, sia per la squadra che per fronteggiare i tifosi di estrema ...In campo in contemporanea anche lacontro il, due club che si sono incontrati in tornei europei solo nell'Europa League 2019/20. I biancocelesti risultano imbattuti da ben sette partite ...

Solo Provedel, Luis Alberto e Immobile sono certi del posto nella Lazio del turnoverista Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di Champions League in casa del Celtic. Potrebbero esserci sorprese in ...Dopo il primo passo falso contro il Feyenoord, il Celtic proverà a rimettersi in carreggiata contro la Lazio. La rifinitura odierna servirà a Rodgers per ultimare la ...