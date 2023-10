Celtic-Lazio | Sarri | “Nel gruppo c’è un bel clima e un bell’atteggiamento”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Non è una partita fisica, ilè la squadra meno fisica del girone, ha grandissimo dinamismo e ritmo. Se per fisica si intende questo sì. Se per fisica, si intende impatto, non ha un impatto devastante. Sotto certi punti di vista è pericolosissima per dinamismo. Dal punto di vista tecnico mi ha sorpreso, mi aspettato una squadra tutta dinamismo e intensità e invece ha valori tecnici non indifferenti”. Lo ha detto il tecnico della, Maurizioalla vigilia del match contro ilnella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. “Siamo in un momento in cui c’è un belnele anche unin allenamento – spiega il tecnico in conferenza stampa -. Ci fa essere fiduciosi, ma anche preoccupati visto che non ...