(Di martedì 3 ottobre 2023) Disponibile per meno dell'1% degli utenti,Select è la nuova tipologia diche prevede una serie di vantaggi esclusivi per gli iscritti

Il nuovo piano si aggiunge ai già disponibili Plus, Gold e Platinum. Non sarà per tutti e gli utenti dovranno superare un processo di selezione

La famosa app di appuntamentiha deciso di rendere la ricerca dell'amore più facile, ma decisamente più costosa.Select è la nuova offerta ultra - Vip , unpremium esclusivo dal costo di 499 dollari al mese (circa 6mila all'anno). L'accesso a questo piano è limitato ad un ristretto numero di ...Cos'èSelect Come funziona Il nuovoSelect è descritto dall'azienda come il modo migliore per sbloccare un accesso senza rivali al meglio dell'app. Alcuni dei vantaggi ...

C'è un abbonamento Tinder riservato a pochi Vanity Fair Italia

Tinder lancia Select, il nuovo abbonamento a 500 dollari al mese PcProfessionale.it

Trovare l’amore grazie a Tinder Select costa. Ma a quanto ammonta l’abbonamento Svelate le cifre che non ti aspetti. La nota applicazione di dating Tinder ha reso noto il lancio di un nuovo abbonamen ...Il nuovo piano si aggiunge ai già disponibili Plus, Gold e Platinum. Non sarà per tutti e gli utenti dovranno superare un processo di selezione ...