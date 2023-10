Catania | scooter investe un padre con bimbo di sei mesi Il piccolo è ricoverato in codice rosso

(Di martedì 3 ottobre 2023) Unoha investito intorno alle 8 uncon il figlio mentre stavano attraversando la strada in viale Vittorio Veneto a, all’incrocio con via Cagliari. L’incidente, avvenuto all’altezza del civico 120, ha coinvolto un uomo che stava camminando sulle strisce pedonali con ildi seiall’interno di un passeggino. Ilè caduto a terra mentre la carrozzina si è ribaltata. L’uomo ha riportato solo leggeri traumi ed escoriazioni, ma il bambino è stato trasportato dai sanitari all’ospedale San Marco dove è orainper le ferite riportate. I presenti hanno subito allertato le autorità: sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia locale per effettuare i dovuti accertamenti. Secondo i ...

