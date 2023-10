Cassazione | “Molestie via social? Non come quelle telefoniche”

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) –e messaggi molesti vianon sono la stessa cosa. Lo afferma la, sottolineandooggi sulle app di messaggi sia possibile gestire le notifiche, e quindi decidere da chi si vuole continuare o meno a ricevere telefonate o messaggi. "In un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell'ulteriore progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all'interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra la invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più’’ scrivono gli ‘ermellini’. ...

Il caso di una donna condannata in Appello per molestie perché aveva contatto sui social i genitori adottivi dei suoi figli naturali. La Cassazione ...

"Ne consegue che nel caso in esame, caratterizzato daperpetrate tramite messaggi inviati ...attivate per scelta libera dal soggetto che li riceve - concludono i giudici della- il ...La donna era stata condannata dalla Corte di Appello di Caltanissetta a 2 mesi per il reato die disturbo alle persone. Laha invece accolto il ricorso della donna annullando ...

In conclusione, è bene sottolineare che la Cassazione ha sottolineato che la gelosia non si può definire una molestia, ma può trasformarsi in reato. Specialmente, quando vira verso lo stalking e ...