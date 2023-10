Caso stipendi | domani udienza con Ronaldo | i motivi dell'ottimismo Juve

(Di martedì 3 ottobre 2023) E' in programma peruna nuovaper il contenzioso in atto tra Cristianoe lantus in merito alla quota di...

Tempo di lettura: 2 minuti“Devo chiarire, al contrario di come traspare da alcuni articoli apparsi su organi di stampa, che ad agosto non c’è stato ...

Dopo i due anni rimediati per il Caso plusvalenze, Andrea Agnelli è ancora sul banco degli imputati per la questione stipendi dove, tramite il ...

Continua a far parlare il Caso della positività di Paul Pogba e non potrebbe essere altrimenti, ma Tuttosport riporta ulteriori dettagli Continua a ...

Nelin cui si opti per la creazione di un fondo per i rinnovi contrattuali , è possibile che l'...con i lavoratori di base che hanno visto un incremento mensile di appena 30 euro nei loro,...Domani il primo appuntamento ma l'impressione è che la faccenda si protrarrà a lungo: inizia il contenzioso tra Cristiano Ronaldo e la Juventus in merito alla quota dinon riconosciuta al portoghese dal club bianconero e riferibile alle mensilità congelate e differite nel tempo per via dell'accordo trovato nel periodo del Covid.

Stipendio supplenti brevi e saltuari: obiettivo è pagamento entro 30 giorni. Cosa prevede la normativa e i passaggi Orizzonte Scuola

Cedolino Noipa Ottobre 2023 visibile: ecco quando pagano Insindacabili

Qualche scricchiolio di troppo nel nuovo Eldorado del calcio: molti club dell’Arabia non stanno pagando gli stipendi ai propri giocatori ...Ecco perché chi difende la Juventus in questo arbitrato nutre un ottimismo che ritiene essere strutturato. Il caso Dybala Diversa invece è stata la situazione di Paulo Dybala che, dopo essere ...