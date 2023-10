Caso migranti | Csm presenta pratica a tutela giudice Catania

(Di martedì 3 ottobre 2023) Leggi Anche, Meloni: 'Basita dalla sentenza deldi' - La risposta: 'No attacchi personali, si può ricorrere in Cassazione' - L'ira di Csm e Anm Anm: 'Dichiarazioni governo ...

La Commissione europea resta in contatto con l'Italia per approfondire la norma. L'altolà dall'Ue sulla cauzione da 5mila euro: le alternative alla ...

Leggi Anche, Meloni: 'Basita dalla sentenza del giudice di Catania' - La risposta: 'No attacchi personali, si può ricorrere in Cassazione' - L'ira di Csm e Anm Anm: 'Dichiarazioni governo minano ......hanno stretto accordi volti a contenere l'ingresso in Europa dio richiedenti asilo, nonché all'interno degli stessi Stati membri nella gestione dell'accoglienza, prevedendo sanzioni in...

Migranti, Meloni contro la sentenza di Catania: un pezzo d'Italia rema contro Avvenire

Migranti, al Csm presentata pratica a tutela giudice Catania. Scontro tra governo e toghe Il Sole 24 ORE

«Non spetta ai singoli magistrati stravolgere le decisioni del governo». Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzativo di ...L'installazione nella Darsena a Milano in memoria della strage del 13 ottobre 2013 che ha portato alla morte di 386 persone ...