Caserta tra le 58 città più inquinate d’Italia | Del Rosso | ancora una volta sondaggi sbugiardano Marino e centro sinistra

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 3 ottobre 2023). Il primo cittadino diCarlo, anche quale presidente dell’ANCI Regionale, è solito raccontare unagreen, con piste ciclabili e ztl ovunque, ma, così come la sua provincia, è tra le 58più. Il consigliere comunale Maurizio Delevidenzia come lo studio della Deutsche Well, (in collaborazione con lo European Data Journalism Network di cui fa parte anche Il Sole 24 Ore) che ha preso in considerazione i 58 centri urbani con una concentrazione media di Pm 2,5 oltre la soglia di riferimento, confermi la cattiva politica di, Marzo e Casale. “L’ ennesimo primato negativo di questa amministrazione comunale – conclude Del– ...