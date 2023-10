(Di martedì 3 ottobre 2023)continua a investire nella sostenibilità installando una Poggibonsi, in Toscana, che consentirà il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in Pet. Grazie a questa ...

Etruria Retail continua a investire nella sostenibilità installando un ecocompattatore a Poggibonsi, in Toscana, che consentirà il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in Pet. Grazie a questa ...Oggi, giovedì 28 settembre, è stato installato un nuovo ecocompattatore che consentirà il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in PET (polietilene tereftalato) neldi via ...

Carrefour Express Nuovo ecocompattatore di Etruria Retail ... LA NAZIONE

Poste e Carrefour Express. Tanti posti: come candidarsi LA NAZIONE

I punti vendita della rete di Etruria Retail continuano a investire sulla sostenibilità e sulla riduzione della plastica.Poste Italiane seleziona addetti alla logistica e consulenti finanziari per le sedi del centro e del nord Italia. Carrefour Express di Firenze ricerca personale per varie mansioni. Richieste esperienz ...