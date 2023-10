Carolina di Monaco | nuova pista sulla morte di Stefano Casiraghi | incidente o omicidio?

Leggi su velvetmag

(Di martedì 3 ottobre 2023) Quando il marito della principessadi, morì in un tragico incidente in barca il 3 ottobre 1990, i familiari hanno da subito supposto che non si fosse trattato di quello. Già ai tempi si vociferava che la mafia volesse la vita diper transazioni immobiliari. Ciò non è mai stato dimostrato e alla fine la suaè stata archiviata come tale. Ora potrebbero venire alla luce nuovi dettaglisua scomparsa. Proprio di recente il Principato disi è trovato ad allontanare un nuovo scandalo che riguarda la corruzione nei progetti di costruzione. Tutti gli occhi sono puntati su quattro uomini di potere che conoscono i segreti più oscuri della corte reale. I personaggi di questa vicenda sono: l’avvocato e ...