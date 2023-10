Carburanti | prezzi benzina e gasolio in ribasso

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Verde self service a 1,991 euro/litro, diesel a 1,935 euro/litro. Sale il Gpl Scendono le quotazioni dei prodotti raffinati, anche il Brent è in calo a 90 dollari dopo che la banca Citi ha previsto per il quarto trimestre dell’anno una tendenza ribassista fino a 82 dollari, grazie all’aumento della produzione nei Paesi non Opec, a partire dagli Stati Uniti. Si vede così un movimento alsui listini deideidei maggiori marchi. Salgono invece idi importazione di propano e butano dall’Algeria, principale fornitore dell’Italia, con conseguenze immediate suidel Gpl alla pompa che torna a salire dopo due mesi di stasi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati della ...