“Carabinieri Kaputt” | Maurizio Piccirilli presenta la nuova edizione del suo libro

(Di martedì 3 ottobre 2023) Una tragica mattina autunnale… 7 ottobre 1943-7 ottobre 2023: sono trascorsi ottanta anni dal giorno in cui oltre duemilafurono arrestati e deportati nei campi di concentramento nazisti. Questo fu reso possibile dall’ordine del ministro di Mussolini, Rodolfo Graziani, che disarmò i militari dell’Arma e li consegnò ai nazisti per consentire la deportazione degli ebrei romani. Le caserme di Roma furono circondate all’alba e ifurono fatti prigionieri e trasferiti in Germania. In occasione di questo anniversario, un nuovo capitolo di testimonianze dirette di quel giorno arricchisce ladeldi Murizio” pubblicato da All Around. “” ...