Carabiniera molestata da un nigeriano del Cpr | arrestato 25enne | ha afferrato la donna per i capelli e provato a baciarla

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ha tentato di violentare unacarabiniere, non contento si è poi scagliato contro due suoi colleghi che erano intervenuti in suo aiuto. Ora unè accusato di...

Carabiniera molestata da un nigeriano del Cpr, arrestato 25enne: ha afferrato la donna per i capelli e provato ilmessaggero.it

Bologna, senza fissa dimora violentata sotto i portici di via Amendola: arrestato 22enne Corriere della Sera

Sabato, mentre si trovava nei pressi dell’infermeria del Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria, ha prima provato a baciare una carabiniera, afferrandola per i capelli e poi, non riuscendo ...