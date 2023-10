Canoa | finali Coppa del Mondo di slalom | orari e italiani in gara

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sarà il Vaires-sur-Marne Nautical Stadium ad ospitare ledelladeldida giovedì 5 a domenica 8 ottobre. Le gare saranno valide anche come Test Event olimpico, dato che avranno luogo nella sede delle prove die canottaggio ai Giochi Estivi di Parigi 2024. L’appuntamento rientra nella categoria degli eventi di prova gestiti dalle federazioni internazionali o nazionali e sarà l’ultimo per quanto riguarda il 2023. L’Italia si presenta in Francia con il morale alto dopo i recenti Mondiali londinesi di Lee Valley, dove si è distinta conquistando tutte e quattro le carte olimpiche a disposizione (due nel K1 e due nel C1). Saranno nove gli azzurri (cinque uomini e quattro donne) che proveranno a salire sul podio tra le rapide transalpine. Nel kayak ...