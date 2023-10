Cannavaro | Toni e Materazzi | «Vincere il Mondiale ci ha reso leggende»

Leggi su funweek

(Di martedì 3 ottobre 2023) In occasione dell’evento Prometeon Meet the Titans, tenutosi al Teatro Lirico Giorgio Gaber il 2 ottobre, abbiamo incontrato Luca, Fabioe Marco. La prima domanda – d’obbligo – è su cosa significa, per loro, essere Campioni del Mondo. «Essere Campioni del Mondo è una bella soddisfazione. – risponde Luca– Soprattutto adesso, perché vediamo quanto è difficile arrivare a un. Pensare che ci siamo andati e lo abbiamo anche vinto è bello. Significa che siamo rimasti nella storia e abbiamo vissuto quel mese e mezzo fantastico assieme». LEGGI ANCHE:sui Mondiali 2006: «Eravamo forti, non c’entra Calciopoli» «È difficile da descrivere – aggiunge– dico sempre ...