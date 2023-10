(Di martedì 3 ottobre 2023) I Vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti stamattina per recuperare unin una delle fessure presenti in un muro di contenimento a secco del letto del fiume Mazzarrà, ...

Grazie anche alla collaborazione di una ditta privata, che ha contribuito con un escavatore allo spostamento dei massi, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il, illeso, e a consegnarlo al ......di non essere il "al guinzaglio di Rosy ", affermando che nelle sue scelte non è mai stata condizionata dalla chef. Le due non hanno trovato nessun punto in comune, per cui la situazione...

Cane rimane incastrato in fessura mura, salvato dai pompieri Agenzia ANSA

Cane rimane incastrato in fessura mura, salvato dai pompieri Agenzia ANSA

I Vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti stamattina per recuperare un cane incastrato in una delle fessure presenti in un muro di contenimento a secco del letto del fiume Mazzarrà, ...Una giovane donna ha lasciato per qualche minuto il suo cane, un dalmata, legato fuori da una farmacia per comprare delle solette e, all'uscita, la polizia locale l'aspettava con ...