(Di martedì 3 ottobre 2023)AndreaLucianosi è qualificato per glidi finale del challenger brasiliano di(130.000 $ di montepremi su terra battuta).ha superato per 61 64 ...

Andrea Pellegrino , anche Luciano Darderi si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger brasiliano di(130.000 $ di montepremi su terra battuta). Darderi ha superato per 61 64 ...... il giocatore - attualmente in forza al Ponte Preta - da tempo avvertiva dolori e formicolio... Il 27enne è stato portato all'ospedale Pontifícia Universidade Catolica diper sottoporsi ...

Campinas: dopo Pellegrino anche Darderi agli ottavi Tiscali