Campi Flegrei | nuova scossa questo mattina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato alle 3:35, di mercoledì 27 settembre, nella zona dei, in provincia di Napoli. L’epicentro è stato localizzato nei pressi della Solfatara, a una profondità di 3 chilometri. Laè stata avvertita dalla popolazione in tutta l’area metropolitana di Napoli, ma fortunatamente non ha provocato L'articolo proviene da Il Difforme.

Tempo di lettura: 2 minuti Ultimo appuntamento col “ Jazz IN Vigna ” per sabato 7 ottobre a partire dalle ore 21.00 nella splendida location ...

In un'intervista a Sky TG24 il presidente dell' Ingv Carlo Doglioni ha parlato delle scosse di Terremoto che hanno colpito in questi giorni i Campi ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - "Movimenti continui", scosse e calcinacci che cadono. La gente non si fida più di stare in casa, anche a ...

Stanotte la nuova forte scossa , di magnitudo 4.0, alle 22.08, con epicentro ai. La paura è evidente tra le persone che scendono in strada e preferiscono dormire all'aperto nel ...Non solo, non solo Napoli. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catanzaro. Il sisma è avvenuto alle 6:30 ...

Terremoto Campi Flegrei, presidente Ingv a Sky TG24: "Il vulcano respira più del solito" Sky Tg24

Terremoto a Napoli. La terra trema nei Campi Flegrei. Come bisogna comportarsi in caso di emergenza La Protezione Civile mette a disposizione un decalogi di "buon pratiche" ...Lunga notte di paura e preoccupazione ai Campi Flegrei, zona a nord ovest di Napoli, interessata negli ultimi tempi da un intenso sciame sismico. La terra è tornata a tremare ieri sera, poco dopo le 2 ...