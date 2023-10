Campi Flegrei | nuova scossa questa mattina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato alle 3:35, di mercoledì 27 settembre, nella zona dei, in provincia di Napoli. L’epicentro è stato localizzato nei pressi della Solfatara, a una profondità di 3 chilometri. Laè stata avvertita dalla popolazione in tutta l’area metropolitana di Napoli, ma fortunatamente non ha provocato L'articolo proviene da Il Difforme.

La città di Napoli è stata messa in allarme da una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nella serata di ieri, con epicentro ai, una vasta area vulcanica che si estende tra la città e il mare. La scossa è stata avvertita distintamente in varie zone della città, provocando paura e preoccupazione tra i cittadini, ...In Regione Campania si susseguono tavoli tecnici, e domani in Commissione Ambiente sono previste audizioni informali sul fenomeno de bradisismo e sul rischio sismico neldei sindaci di ...

Terremoto Campi Flegrei e rischio eruzione, cosa fare: il piano di Protezione Civile in fase di pre-allarme e ilmessaggero.it

(ANSA) - ROME, OCT 3 - A 4.0-magnitude earthquake late on Monday at the Campi Flegrei (Phlegraean Fields) has heightened concern among people living in the volcanic area near Naples about a recent ...Una scossa di terremoto, avvertita distintamente ieri sera a Napoli, ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, dove è stata registrata una magnitudo di 4.0. Lo si apprende dall'Istituto nazionale di ...