Campi Flegrei | la terra trema ancora Paura tra la popolazione

(Di martedì 3 ottobre 2023) che ha deciso di trascorrere la notte fuori dalle abitazioni Non accenna a fermarsi lo sciame sismico che da settimane sta interessando la zona dei(Napoli). Nella tarda serata di ieri, 2 ottobre, alle ore 22 una nuova scossa di magnitudo 4.0 ha colpito l’area famosa per il fenomeno del bradisismo. La scossa è stata avvertita anche nelle zone del Vomero, di Posillipo fino a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. Non è finita qui, perché intono alle 4 di questa mattina un’altra scossa di magnitudo 2.2 è stata nuovamente avvertita dalla, già particolarmente provata e spaventata dal continuo tremore del suolo. Il direttore dell’ Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, ai microfoni di Canale 21, ha dichiarato: “Si è trattato di un terremoto superficiale, le persone lo hanno sentito bene soprattutto nell’area ...