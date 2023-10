Camorra a Napoli | il boss Lo Russo scarcerato e subito arrestato | stava preparando la fuga

Napoli (ITALPRESS) – Dalle prime ore del mattino a Napoli è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per ...

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, in particolare i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli , delle Sezioni ...

... ucciso ain via Gherardo Marone il 6 giugno 1990 e di Pasquale Bevilacqua, assassinato ain via Cupa Coppa di Chiaiano il 6 febbraio 1991. Inoltre, da indagini in corso è emersa la ...... delle Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo (Sisco), dei Commissariati di Ponticelli e Poggioreale e i militari dei Nuclei Investigativi dei Carabinieri die Torre Annunziata, ...

La Polizia di Stato questa mattina ha eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli a carico di Giuseppe Lo Russo, detto “Pepp ‘o Capitone”.Due filoni di indagine che si intrecciano, si fondono e sfociano nell’inchiesta che oggi ha portato all’arresto di 30 persone. L’inchiesta che ha colpito il cartello criminale De Luca Bossa-Casella-Mi ...