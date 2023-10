Camera di commercio | progetto marchio ospitalità italiana | giovedì le premiazioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti5 ottobre si svolgerà alle ore 11.00 a Benevento presso la Sala Conferenze delladie ad Avellino alle ore 15.30 presso la sede di Piazza Duomo Sala dell’Oratorio, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle imprese irpine e sannite che hanno aderito e ottenuto il “”. “L’Entele – spiega Girolamo Pettrone Commissario Straordinario delladiIrpinia Sannio – ha realizzato, nell’ambito delle azioni intraprese per la valorizzazione del territorio e per la qualificazione del sistema turistico, in collaborazione con ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, questa importante iniziativa rivolta a hotel, ristoranti, agriturismi, ...