CambierRai | che ne sarà della Tv di Stato?

(Di martedì 3 ottobre 2023) JunkRai Non riesce a guidarla dunque meglio venderla. La destra vuole (davvero) cedere la Rai Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 4 Non può che essere un pianonuova Rai: rigasscare la monnezza del vicino e farci amare Pino Insegno. Mediaset cancella il trash e la Rai lo termovalorizza. Mediaset ospita Concita De Gregorio e Mara Venier chiama Fabrizio Corona. A Rai 2, il programma cult si chiama Belve e chi lo conduce sbrana la Rai. C’è poi Libero, e dovrebbe essere un giornale amico, che propone (ed è più di una proposta) di vendere Viale Mazzini. Si portano avanti: cercano compratori. La televisione di destra sputacchiata dalla destra dovrebbe far riflettere Giorgia Meloni: sono i suoi elettrauti che le stanno scaricando le batterie. Sono i suoi tecnici che la fanno sembrare una leader da Scuola Radio Elettra. In televisione la lingua è da spazzatura grazie a ...