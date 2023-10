Callejon rivela | «Per il Napoli ho giocato anche gratis»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le parole di José Maria, ex esterno spagnolo die Fiorentina, sul suo passato con gli azzurri José Mariaha parlato a Relevo della sua avventura con il. PAROLE – «Quando stavo terminando la mia settima stagione almi hanno proposto il rinnovo a gennaio, poco prima che iniziasse la pandemia. Alla prima proposta di De Laurentiis ho detto no perché sentivo che forse il mio tempo lì era già finito. Pensavo di tornare in Spagna. Sono stato asette anni, ho350 partite, cioè una media di 50 a stagione. Non ne ho persa nessuna per infortunio e solo una per squalifica. Quella stagione era stato prorogata di due mesi per il Covid e holuglio e agosto. Il mio contratto è ...