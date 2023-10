Uno dei grandi ex di Napoli - Real Madrid, gara in programma alle ore 21 allo stadio Maradona , è José Maria, 36 anni, oggi al Granada. L'esterno spagnolo ha rilasciato un'intervista a Relevo in cui parla della sua avventura in Italia in modo particolare del rimpianto per come si è conclusa: " ...Uno dei grandi ex di Napoli - Real Madrid, gara in programma alle ore 21 allo stadio Maradona , è José Maria, 36 anni, oggi al Granada. L'esterno spagnolo ha rilasciato un'intervista a Relevo in cui parla della sua avventura in Italia in modo particolare del rimpianto per come si è conclusa: " ...

Callejon, rimpianti e polemiche con il Napoli: "Avrei voluto lasciare in modo diverso" Corriere dello Sport

Napoli-Real Madrid, dove vederla in tv Corriere dello Sport

L'ex centrocampista degli azzurri, ora al Granada, racconta del suo addio al club di De Laurentiis nel 2020 e svela un retroscena ...