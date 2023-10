Callejon | 'A Napoli 2 mesi gratis | non ho lasciato ma volevo chiudere in modo diverso'

Uno dei grandi ex di Napoli - Real Madrid, gara in programma alle ore 21 allo stadio Maradona , è José Maria Callejon , 36 anni, oggi al Granada. ...

Callejon: "Il Napoli non volle prolungarmi contratto di 2 mesi: giocai gratis. Mi sarei aspettato di più dal club, avrei ..."

Callejon: "Avrei voluto lasciare Napoli diversamente. Giocai due mesi gratis in pandemia"

Le parole sono di José Maria Callejon, l'ex ala di Napoli e Real Madrid che stasera guarderà da spettatore interessato il match del Maradona. Callejon lasciò Napoli nell'estate 2020 dopo una vicenda ...I tifosi partenopei non hanno molto gradito le dichiarazioni rilasciate dagli ex, vale a dire gli spagnoli Reina, Callejon e Llorente.