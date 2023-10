Calhanoglu la luce dell’Inter | col Benfica incontra un amico! ? CdS

(Di martedì 3 ottobre 2023) Niente Real Sociedad, ma colsarà regolarmente in campo.titolare al centroa sfidare un vecchio caro amicoè diventato un giocatore indispensabile come lo era stato Marcelo Brozovic. Da supplente lo scorso anno, a prima cattedra quest’anno: il turco è il faro, ladi Simone Inzaghi. A San Sebastian contro la Real Sociead è mancato e la sua assenza ha trascinato l’Inter a navigare per le cattive acque dell’Anoeta per oltre 70?. Stasera contro ilci sarà. A San Siro incontrerà un vecchio caro amico come Roger Schmidt, attuale allenatore delle Aquile ed ex suo tecnico ai tempi del Bayer Leverkusen. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e ...

(Inter): voto 8,5 'Mamma, lu turco!', esclamarono gli empolesi alla vista di Hakan nel ... Anche in una partita monotona del sornione mezzogiorno domenicale, lui accende la, in un ...L'oculata gestione delle forze alladegli impegni in rapida successione dei nerazzurri, però, ... INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi,, Mkhitaryan, ...

Le scelte di Inzaghi: l'ora di Frattesi e il ritorno della Thu-La. Luce ... L'Interista

Giudice sportivo: Kaba squalificato per una giornata, multa al Napoli Corriere dello Sport

Francesco Pratali, ex giocatore dell’Empoli, nonché mentore di Kristjan Asllani, non ha dubbi: “Kristjan è sempre stato tifoso dell’Inter, per lui vestire quella ...Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha avuto il suo esordio da titolare in questa stagione nel match Empoli-Inter. Nonostante una buona performance, Frattesi ha ammesso che c'è margine di migl ...