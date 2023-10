Calenzano | occupavano abusivamente l’ex hotel Albatros Due denunciati

(Di martedì 3 ottobre 2023) I Carabinieri della Stazione di, a seguito di segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, sono intervenuti oggi, 3 ottobre 2023 in via di Prato, presso lo stabile abbandonato sede ex, per la presenza di persone L'articolo proviene da Firenze Post.

MET - Fiesole. Il futuro dei territori toscani passa anche dalle ... MET - Provincia di Firenze

Leandro Becheroni morto a 73 anni: lutto nel motociclismo Tag43

I Carabinieri della Stazione di Calenzano, a seguito di segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, sono intervenuti oggi, 3 ottobre 2023 in via di Prato, presso lo stabile abbandonato sede ex Hotel Al ...Questa mattina, verso le ore 08:30, i carabinieri di Calenzano sono intervenuti in via di Prato, preso lo stabile abbandonato sede ex Hotel Albatros, data ...