Calciomercato com – Kvaratskhelia | ‘Sogno il Pallone d’oro | noi georgiani come i brasiliani! Nessuna paura del Real Madrid | sul sogno Champions…’ | Primapagina

(Di martedì 3 ottobre 2023) 2023-10-03 10:00:00.com riporta quanto segue: La grande attesa per una sfida che da sola vale il prezzo del biglietto e confermare coi fatti che le difficoltà di inizio stagione. Napoli si prepara alla supersfida di stasera contro iled in particolare è pronto a prendersi la scena Kvicha, che ha rilasciato un’intervista ad AS. “Avverto l’amore della gente, allo stadioper strada, dove trovi sempre qualcuno che ti sorrida. Senza di loro non saremmo mai arrivati così lontano lo scorso anno”, ha detto l’attaccante georgiano. Sullo scudetto: “La gente ha fatto festa per mesi, ma mi sono reso conto di cosa significhi qui quando abbiamo sconfitto la Juventus ad aprile: siamo tornati a Napoli e l’autostrada era bloccata e non potevo crederci! Siamo saliti sul ...

Commenta per primo La grande attesa per una sfida che da sola vale il prezzo del biglietto e confermare coi fatti che le difficoltà di inizio stagione. Napoli si prepara alla supersfida di stasera ...Commenta per primo Che il Cagliari prima della sosta di ottobre sarebbe stato impegnato in una sorta di tour de force l'avevamo già detto, però bisogna dire che c'è qualcosa che non va. Se durante il ...

Milan, Loftus-Cheek out fino alla sosta: l'esito degli esami ... Calciomercato.com

Betis, che concorrenza per l'uomo mercato Miranda! Calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: Ai redattori di calciomercato.com Allegri evidentemente non piace. Lo si accusa di difensivismo e di non aspirare a mete più prestigiose di un quarto posto.Blog Calciomercato.com: L’ANCORA - In tempi non sospetti, l’ormai ex Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in collaborazione con il presidente del Real Madrid, ...