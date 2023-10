Calcio | vincita record al Totocalcio | centrato online il 13 più ricco con la nuova schedina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - Dopo quattro concorsi senza il mitico '13' è finalmente arrivato il jackpot massimo nell'ultimo fine settimana del Totoe si tratta di un colpo da: la cifra di 234.931 euro è infatti la più alta realizzata con il nuovo concorso. Un '13' storico,tramite Betflag, gruppo Lottomatica, che arriva dopo una prolungata assenza, ma l'attesa è valsa la pena per questo fortunato e bravo appassionato del Toto. L'ultimaha anche regalato tre '9' da 1.829 euro e quattro '11' da 3.678 euro.

Nella puntata della Bobo TV l'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato i risultati della settima giornata di Serie A.Il Pescara non muore mai. È l’istantanea della sfida con gli umbri. Nel momento più complicato, sotto di un gol, la squadra dimostra coraggio, tenuta mentale e una spiccata personalità malgrado l’età ...