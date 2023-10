Calcio | Terzic avvisa il Borussia | ' il Milan può vincere la partita in qualsiasi momento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dortmund, 3 ott. - (Adnkronos) - "In Champions League nessunaè facile e lo abbiamo capito già dai sorteggi. Per qualificarsi servono di solito 10 punti, per questo è importante partire bene in casa già da domani. Le partite in casa sono fondamentali. Affronteremo il, un avversario difficile, ma i nostri tifosi ci aiuteranno e sono sicuro che faremo una grande prestazione". Lo dice l'allenatore delDortmund Edin, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il. Nel match di esordio è arrivato un ko sul campo del Paris Saint-Germain: "Ma sarà unacompletamente diversa -sottolinea il tecnico dei gialloneri-, con il Psg abbiamo avuto molte preoccupazioni e potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ora abbiamo cambiato ...