Calcio | Spalletti in cattedra per corsi ds e tecnici Uefa Pro | ' per Coverciano ci sono sempre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Firenze, 3 ott. - (Adnkronos) - In un'aula che ormai conosce molto bene, la stessa dove si è formato come allenatore e dove con i suoi Azzurri prepara gli impegni internazionali, Lucianosi è posizionato dietro allae questa mattina ha tenuto una lezione plenaria agli allievi del corso per Direttore Sportivo e per allenatorePro. “Quando ahanno bisogno di me – ha esordio il commissario tecnico, rivolgendosi alla platea assiepata nell'aula magna del Centro Tecnico Federale - rispondodi sì. Perché qui ho imparato tantissime cose e ho passato molto tempo, e senza la loro disponibilità non potrei essere in paradiso da vivo: quello da Ct è l'incarico più alto della mia storia da allenatore”. Seduto nelle prime file, intento ad ascoltarlo, anche Gigi Buffon, il ...