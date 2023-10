Calcio | Europa League | Hernandez arbitra Sporting-Atalanta e Pajac Roma-Servette

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nyon, 3 ott. - (Adnkronos) - Lo spagnolo Alejandroè l'arbitro designato per dirigereLisbona-, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di, in programma giovedì 5 ottobre alle 18.45 allo stadio 'Alvalade'. Il croato Igorarbitrerà invece, che si giocherà sempre giovedì ma alle 21 allo stadio Olimpico.

"Se non ci qualifichiamo in Europa vado a casa" . Gennaro Gattuso si è presentato carico all'appuntamento con il primo giorno da allenatore ...

In Portogallo arbitrerà lo spagnolo Alejandro Hernández, all'Olimpico il croato Igor Pajac NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per le gare ...

In Portogallo arbitrerà lo spagnolo Alejandro Hernández, all'Olimpico il croato Igor Pajac NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per le gare valide ...

Dalla D alla Juve fino alla Primavera della Fiorentina: gli insegnamenti di Aquilani, il tetto d'con l'U19 azzurra e ora ha pensato bene di diventare sempre più grande con la viola. , così ...Ma Mathias Olivera, uruguayano, spesso titolare con Spalletti in- per lo stesso motivo - ci aggiunge sedici centimetri, arriva a 1,84 e può andare a fare a spallate con chi capita. Il Real ...

Calcio: Europa League. Gli arbitri di Sporting-Atalanta e Roma ... Tiscali

La Uefa prova a riabilitare la Russia del calcio (ma divide l’Europa) Linkiesta.it

Sara' il tedesco Daniel Schlager l'arbitro di Fiorentina-Ferencvaros, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa Conference League in programma giovedi' 5 ottobre alle 21 al ...Blog Calciomercato.com: L’ANCORA - In tempi non sospetti, l’ormai ex Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in collaborazione con il presidente del Real Madrid, ...