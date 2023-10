Calcio | Ancelotti | ' non c' era rigore per Napoli e assurdo parlare di autogol di Meret'

(Di martedì 3 ottobre 2023), 3 ott. (Adnkronos) - "E' stata una gara difficile, combattuta dall'inizio alla fine. Il primo gol potevamo evitarlo, ma successivamente abbiamo iniziato a giocare bene. Poi nel momento migliore abbiamo incassato unmolto dubbio, ma alla fine abbiamo vinto. Se ho parlato con l'arbitro Turpin a fine partita?Gli ho detto che non è, è vero che la mano era un po' coperta ma stava scivolando e generalmente questi rigori non si fischiano". Lo ha detto il tecnico del Real Madrid, Carloa Sky dopo il successo 3-2 al Maradona sul. "Gara decisa da un grandissimo tiro di Valverde? Ha fatto un tiro incredibile, mi sembradire che quello èdi. E' un grandissimo centrocampista che ha tra le varie qualità ...

Nel finale il rocambolesco autogol del portiere azzurro regala il successo all'ex, che vola in solitaria a quota 6 in vetta al Gruppo C.

