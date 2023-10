Btp Valore | boom di ordini | raccolta a quota 4 | 7 miliardi Il piazzamento terminerà venerdì salvo chiusure anticipate

(Di martedì 3 ottobre 2023) Partenza con il turbo per Btp, che ha chiuso il primo giorno di collocamento della seconda emissione, con prenotazioni per 4,768, frutto di 162 mila contratti, un volume vicino a...

Partenza sprint per il Btp Valore . La prima giornata di collocamento del nuovo titolo emesso dal Tesoro si è chiusa con 162.577 contratti per un ...

La corsa al nuovo Btp Valore nel primo giorno di collocamento (ordini per oltre 4,7 miliardi) può essere interpretata come un segnale di fiducia ...

DATI MACRO Usa) Ore 16.00 JOLTs, posizioni lavorative aperte, dato di agosto. Attesa: 8,83 milioni (precedente 8,827 milioni) EVENTI Italia C ollocamento. Terminerà il 6 ottobre Cina Mercati chiusi per festività EVENTI SOCIETARI ITALIA Debutto - - - - OPA Digital 360: OPA sul titolo ordinario a 5.35 euro per singolo titolo. Operazione sino ...Non sono i conti pubblici ma altri i fattori su cui l'economia italiana può aggrapparsi La corsa al nuovonel primo giorno di collocamento (ordini per oltre 4,7 miliardi) può essere ...

Al via il nuovo Btp Valore: nella prima giornata raccolti 4,76 miliardi di euro TGCOM

Il nuovo Btp Valore piace al mercato. Richiesti 4,7 miliardi. Ancora smentiti i tifosi dello spread ilGiornale.it

Partenza con il turbo per Btp Valore, che ha chiuso il primo giorno di collocamento della seconda emissione, con prenotazioni per 4,768 miliardi, frutto di 162 mila contratti, un volume vicino a ...Mai un'asta per vendere titoli di Stato si è rivelata così ricca di significati, finanziari ma anche politici, come quella iniziata ieri per il Btp Valore. Il momento è grave: da giorni lo spauracchio ...